沙拿冇料到　紅軍悶和拖肥糖

周六（3日）晚英超頭場爆發默西賽德郡打吡，利物浦王牌穆罕默德沙拿連續3仗食白果，最終作客與仍未開齋嘅「拖肥糖」愛華頓互交白卷，開季6仗聯賽僅2勝，沙拿腳風又唔順，主帥高普都咪話唔頭痛。

愛華頓有新加盟前鋒馬奧比正選上陣，利物浦有隊長佐敦軒達臣、堤亞高艾簡達拿、拿比基達等多名中場養傷，上仗對紐卡素補時奠勝嘅小將法比奧卡華路獲得擔正，貴價箭頭達雲紐尼斯坐咗3仗波監後終於復出，而啱啱來投嘅中場艾法美路亦先任後備。愛華頓一開波已展現搶分決心，馬奧比於右路半傳半射送到門前，可惜安東尼哥頓來遲半步，馬奧比再把握紅軍後衞失誤於禁區快射被閂出不遠，湯姆戴維斯第一時間彈射中柱彈出，完半場前紅軍嘅達雲紐尼斯窄位狂抽，愛華頓門將比克福特救出再中楣，路爾斯戴亞斯扣番大位補射卻中柱，半場互無紀錄。

易邊後利物浦立即變陣，近期腳風好順嘅羅拔圖法明奴入替法比奧卡華路，實行狂攻「拖肥糖」，達雲紐尼斯於禁區製造混亂，可惜森美卡斯射高，羅拔圖法明奴頭頂腳踢，都係過唔到比克福特。冇耐愛華頓一次快速反擊，馬奧比近射畀紅軍門神艾利臣比加救出，之後佢再次埋門畀高亞迪撞入，但高亞迪越位在先空歡喜一場，後備上陣嘅杜韋麥尼爾快射省到人改變方向，幾乎笠死艾利臣比加，完場前穆罕默德沙拿欠運射中柱，最終打和0比0。