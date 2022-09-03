熱刺贏富咸　孫仔詐胡中楣再食白果

周六(3日)晚英超「倫敦打吡」，熱刺主場迎戰富咸。熱刺憑賀積查治、哈利卡尼上下半場各建一功，2比1贏波全取3分，開季4勝2和保持不敗，今場另一焦點係孫興民，呢位上季神射手6仗仲未開齋，今場多次埋門食詐胡同中楣，似乎黑氣未除。

熱刺今仗再變陣，新加盟嘅李察利臣正選披甲，與哈利卡尼同孫興民組成三叉戟，富咸繼續由安達斯彭利拿支援阿歷山大米祖域攻堅，雙方攻守轉換快鬥快，合演一場激戰。

上半場熱刺攻勢凌厲，孫興民積極爭取開齋機會，可惜佢球運欠佳，開賽冇耐有個中距離攻門射入，卻因哈利卡尼越位在先慘食詐胡，之後一次單刀攻門，面對門將單對單抽射中楣彈出，認真冇運。

戰至40分鐘，賀積查治禁區頂同李察利臣眉來眼去，兩人做個撞牆埋門，卒之賀積查治門前快腳射入，半場領先1比0。

富咸並非捱打，偶然都造到具威脅埋門，55分鐘阿歷山大米祖域禁區頂勁射，省中人彈高笠向死角，洛里斯飛身撲出底線，相當驚險。

75分鐘熱刺擴大比數，孫興民左路傳中被擋出不遠，賴恩施斯隆再送畀哈利卡尼近門撞入，熱刺贏到2比0，哈利卡尼個人累積5個入球。83分鐘富咸快攻，憑阿歷山大米祖域左路扣右腳射死角破蛋追成1比2，臨尾李察利臣送球入網，翻睇VAR判詐胡，不過佢除衫慶祝就食咗張黃牌，都幾無奈。