夏蘭特創英超入球紀錄　曼城慘情失分

周日(4日)凌晨英超賽事，衞冕嘅曼城作客被阿士東維拉逼和1比1，不過挪威神鋒艾寧夏蘭特繼續施展入球功架，射入登陸英超6場聯賽第10個入波，打破英超史上最早拎到雙位數入球紀錄(第6輪)，目前喺射手榜一枝獨秀，大有機會染指金靴獎。

連續2場連中三元嘅艾寧夏蘭特，上半場表現唔算活躍，主隊維拉嘅反擊更有威脅，不過50分鐘曼城又係靠艾寧夏蘭特先拔頭籌，佢接應奇雲迪布尼右路傳中，展現強勁彈跳力近門將個波射入。呢位挪威前鋒之後再有射門被救出，反而維拉喺74分鐘唯一一次中龍埋門，就由里安拜尼狂抽射入，最終踢成1比1平手。

曼城上季雖然係冠軍，但只有3個球員入球達雙位數，首席射手奇雲迪布尼只係得15球，艾寧夏蘭特今季只係6場就入10球，打破英超史上最早拎到雙位數入波紀錄，亦追平米克昆尼喺92年11月創下，轉會後頭6場聯賽入10球紀錄。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋踢得唔錯，但維拉第1次中龍就入波，球員喺前場做得唔夠細緻，呢個係控制戰局下入唔到第2球嘅原因。」至於艾寧夏蘭特賽後喺社交網表示，依家要切換「歐聯模式」，曼城會喺周三(7日)凌晨作客西維爾，艾寧夏蘭特喺對上11場歐聯入咗13球。