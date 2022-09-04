金鱗豈是池中物 利亞奧一人摧毀國米

周日(4日)凌晨意甲「米蘭打吡」成為拉菲爾利亞奧個人表演舞台，呢位23歲葡萄牙國腳射入2球及1次助攻，帶領AC米蘭以3比2反勝國際米蘭，贏出爭標關鍵「6分波」，皇馬已準備明夏收購呢位新世代射手。

開賽21分鐘，國米由波索域入波打開紀錄，但今仗主角屬於第100場意甲上陣嘅拉菲爾利亞奧，佢28分鐘建功，迅速為A米扳平，亦係佢首次喺意甲「米蘭打吡」入波。

換邊之後，拉菲爾利亞奧左傳中，基奧特射成2比1反超前，跟住利亞奧個人表演，扭入禁區窄角度射成3比1。

雖然國米由迪斯高入番1球，追至2比3，但無法收復失地，A米近12年首次連續2次意甲擊敗國米。

AC米蘭贏波功臣拉菲爾利亞奧今仗表現可圈可點，除咗入2球及1次助攻，仲有34次觸球，19次傳球有14次成功交畀隊友，5次射門3次中目標。

呢位葡萄牙新星上季演出已經光芒四射，當選上季意甲最佳球員，今夏傳出皇馬想收購佢，但A米要求1.5億歐元轉會費，令「銀河艦隊」暫緩出手，唔排除明夏再報價，拉菲爾利亞奧亦有上「艦」，行前輩C朗舊路，恐怕A米明年都係留唔住佢。