摩連奴做導演　睇「新王子」戴巴拿表演

周一(5日)凌晨意甲焦點之戰，烏甸尼斯主場對羅馬，由「寸王」摩連奴執教嘅羅馬今季簽入多位球星，整體實力獲得提升，聯賽開鑼後4戰取得3勝1和，今仗勢必乘勝追擊，加上雙方近4次交鋒，羅馬贏咗3次，今場客勝可取。（Now 638周一凌晨2時45分直播）

摩連奴獨具慧眼，喺今夏轉會市場為羅馬簽入多位猛將，包括以自由身加盟嘅保羅戴巴拿、尼曼查馬迪及比洛迪。當中以阿根廷國腳保羅戴巴拿表現最出色，佢早前倒戈鬥祖雲達斯，貢獻1次助攻，幫球隊逼和對手1比1，上仗更加梅開二度，為羅馬大勝蒙沙3比0。再配合譚美阿巴謙、羅倫素柏歷堅尼等原有骨幹球員，羅馬前中後三線實力平均，作客都可以踢進攻足球爭勝。

近4對賽3挫烏甸

雖然烏甸尼斯取得兩連勝，但都贏得好驚險，包括落後之下以2比1反勝新升班嘅蒙沙，上仗僅以1比0小勝費倫天拿，表現同羅馬有一段距離。事實上，烏甸尼斯近4次對羅馬，只有1和3負，明顯被對手食住，今仗就算有主場之利亦難以發圍。

直播表

周日3:30pm 韓職 FC首爾 Vs 水原藍翼

無綫myTV Super

周日5:00pm 日乙 櫪木SC Vs 群馬草津溫泉

有線601、661台

周日6:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 大宮松鼠

有線602、662台

周日6:00pm 韓職 FC城南 Vs 蔚山現代

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 克雷莫納 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日7:30pm 德乙 達斯泰特 Vs 比勒費爾德

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周日8:00pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日9:00pm 英超 白禮頓 Vs 李斯特城

Now 621

周日10:15pm 西甲 畢爾包 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 維羅納 Vs 森多利亞

Now 638

周一0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 艾爾切

Now 632

周一2:45am 意甲 烏甸尼斯 Vs 羅馬

Now 638

周一3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲

Now 632