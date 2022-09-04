港超聯　深水埗鬥港會勢均力敵

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）上演獨腳戲，深水埗於深水埗運動場迎擊港會。新升班的深水埗今場派出屠俊翹把關，杜國榆（Remi）鎮守中場，羅港威聯同鄧子均及外援泰亞高，於前線攻堅。港會有基奧為球隊上演地標戰，羅賓士高及安高沙出任左右兩翼，坐鎮後防的杜國樑（Alex）與Remi上演「杜氏兄弟對決」。（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）

深水埗正選：

17. 屠俊翹 【GK】

4. 簡兆威

5. 陳靜謙

9. 羅港威 【C】

10. 劉浩霖

13. 鄧港桁

23. 杜國榆

39. 鄧子均

41. 梁星耀

62. 諸榮祖

91. 泰亞高

港會正選：

1. 費查 【GK】

4. 杜國樑

7. 羅賓士高

8. 喜比特 【C】

10. 安高沙

16. 溫俊

17. 汪雙財

18. 積施利

20. 蕭嘉明

25. 基奧

88. 菲杜化

深水埗後備：

1. 王子聰 【GK】

28. 戴廷匡 【GK】

8. 尼高拉斯

11. 黃靖揚

12. 黎格爾

14. 烏哲里

18. 嚴啟華

19. 黃天朗

21. 陳灝

22. 林永志

49. 周泊鈞

港會後備：

21. 馮朗軒【GK】

11. 中村俊輔

12. 周子謙

14. 吳子聰

19. 李小恆

22. 禾利朗拿

24. 道帕瑪

26. 里奧

31. 余毅行

周日(4日)下午繼續上演「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，新升班球隊深水埗坐鎮深水埗運動場迎戰港會。港會今季人腳有所增強，不過擁有主場之利的深水埗，在一班街坊的打氣下，必定會全力以赴；雙方實力接近，相信未到最後一刻仍不知鹿死誰手！（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）

深水埗今季主要沿用升班功臣，再配合小將征戰超聯，主教練潘文迪承認部分球員港超經驗較淺，體能及心態上仍需要時間適應。相隔十年再次出戰頂級聯賽，「迪Sir」揚言今場會採取主動：「對手經驗較好，我哋可能要靠活力、體力彌補，有機會一定要喺中、前場壓逼，希望球員可以放膽用波同進攻，唔好刻意話死守。」陣容上，「迪Sir」透露黎格爾剛傷愈復出，今場上陣成疑，而麥富城則肯定缺陣。

曾外流阿爾巴尼亞的杜國榆（Remi），首次回港效力，加上有機會與弟弟杜國樑同場較量，他坦言感到興奮，又指自己對球隊踢法已相當了解，狀態接近恢復至100%。為了順利全取3分，Remi提醒球員不可輕視對手：「港會體力未必去到最好，但頭個60分鐘一定會壓逼我哋。佢哋踢法好直接同好有鬥心，另外中鋒拎到波之後，一定要留意second ball。」

新兵來投實力提升

港會今季加入了基奧、積施利及溫俊等具港超經驗的新兵，實力比以往有所提升，不過始終屬於「季初波」，主教練東尼咸美頓預期今場比賽將會十分緊湊，而他表示相對賽果，自己會更著重球員發揮：「喺打得好嘅情況之下輸波，唔係一件羞愧嘅事，所以首先係要交出好表現，之後先可以爭取好成績，不過一定係想全取3分，拎到好開始。」

杜國樑有信心復仇

司職中堅的杜國樑（Alex），今季再次重返港會，Alex認為球隊雖然曾在友賽不敵深水埗，但有信心今場可以成功復仇：「我記得兩隊喺嗰場友賽，都入咗好多波。我覺得只要我哋少啲犯錯，同埋把握到入球機會，絕對可以順利贏波。」