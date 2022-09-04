7年之癢魔咒　高普紅軍生涯走近盡頭？

利物浦今季表現令人失望，上仗作客打和愛華頓0比0，今季英超3場作客都贏唔到，成為球隊近12年最差開季作客成績，加上6場聯賽得9分，亦係高普執教紅軍以來同期最差開季成績。

呢位德國名帥執教緬恩斯、多蒙特，都係大約教7年就離開，高普擔任利物浦領隊已近7年，令到「7年之癢魔咒」警號再次響起。

高普2001年2月展開教波生涯，臨危受命成為當時德乙球隊緬恩斯主帥，協助球隊護級成功，2004年更加率領球隊首次升上德甲，打出名堂。

不過，僅過3年緬恩斯就降班，雖然高普選擇留任，但1年後都係離隊，轉投多蒙特，佢執教緬恩斯時間大約7年零4個月。

高普擔任多蒙特教練，同樣經歷重建、創高峰，但衰收尾，佢2008年夏天開始執教「蜜蜂兵團」，領軍連奪2010/11年、2011/12年球季德甲冠軍，並打入2013年歐聯決賽，但之後2季成績走下坡，2015年4月提早宣布季尾離隊，該季多蒙特最後只排德甲第7位，換言之高普做咗多蒙特教練剛好7年。

高普2015年10月成為利物浦領隊，逐步帶隊球隊由「海鮮波」變頂級勁旅，捧歐聯及英超冠軍，但今季明顯走下坡，剛好高普嘅紅軍生涯將滿7年，似乎避唔過「7年之癢魔咒」。