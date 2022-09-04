港超聯　基奧12碼奠勝　港會挫深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（4日）上演獨腳戲，深水埗於深水埗運動場迎擊港會。結果港會憑基奧上半場射入12碼，以1比0擊敗主隊深水埗，亦是港會自上季重返港超後，取得的首場勝仗。

新升班的深水埗今場派出屠俊翹把關，杜國榆（Remi）鎮守中場，羅港威聯同鄧子均及外援泰亞高，於前線攻堅。港會有基奧為球隊上演地標戰，羅賓士高及安高沙出任左右兩翼，坐鎮後防的杜國樑（Alex）與Remi上演「杜氏兄弟對決」。

港會開局佔場上主導權，深水埗則靠反擊發圍。4分鐘，菲杜化接應角球頭槌斜出，2分鐘後，羅賓士高左路傳中，為球隊上演地標戰的汪雙財起腳未能命中目標。25分鐘，深水埗球員禁區內犯手球，球證直指12碼，基奧操刀射入，為港會先下一城。

落後深水埗如夢初醒，開始嘗試反撲。33分鐘，泰亞高禁區頂推橫起腳，被溫俊擋到後出底線。41分鐘，泰亞高回傳，梁星耀的遠射亦吿高出。3分鐘後，羅港威禁區內獲得起腳機會，但未能命中目標，半場港會帶著1球領先優勢回更衣室。

換邊後，深水埗率先換換人，由尼高拉斯入替，希望扭轉敗局，惟未能創造出太多入肉攻勢。相反港會把握深水埗後防失誤，多次獲得獲得埋門機會。79分鐘，後備入替的里奧和道帕瑪先後起腳，但都無功而還。

比賽後段，1球在手的港會實行拖延時間戰術，阻止深水埗組織攻勢。89分鐘，里奧拉跌劉浩霖，被球證兩黃一紅驅逐離場。深水埗最後階段多次獲得角球機會，但都被一一破壞，最終港會將1比0勝局保持到完場，取得今季首場勝仗。

相隔十年重返港超舞台，深水埗首戰最終以1球告負，賽後主教練潘文迪認為球隊今場發揮失準，與球員的心理質素未足以應付港超賽場挑戰有關：「佢哋係好努力，但始終大部分球員都比較新，同埋第一次接觸港超。」他承認球隊落敗後信心受損，指出首戰除了一班教年輕球員之外，陣中具港超經驗的球員，都仍需要時間調節調節心態：「都需要啲時間去改善，會同佢哋傾下計，尤其係大嗰班。」