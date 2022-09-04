林衍聰辦劍校：延續奧運金牌團火

由林衍聰、余翠怡等人合辦的劍擊學校周日（4日）於上環信德中心開幕，劍校以培訓年輕新血為目標，林衍聰表示，「張家朗的奧運金牌只是個開始，我們目標是延續這團火。」

佩劍「大師兄」林衍聰自2020年退役後轉型成為教練，他表示，劍校主力訓練花劍和佩劍選手，「我們想將體院的訓練帶入劍校，讓小朋友早一點接觸精英運動員的訓練模式。」「阿聰」表示，男子佩劍隊去年成績有目共睹，多項團體賽闖入前8，證明隊員默契愈來愈好，相信佩劍隊表現更成熟，而亞運延期亦有望爭取時間確立名單「第4人」。

隨着亞運延期一年，香港劍擊隊總教練鄭兆康表示，亞運名單很大機會有變動，劍總今個月內將會公布新遴選機制：「舊有機制於11年前定下，當時香港水平仍未追上國際，看重本地排名，新機制將綜合本地、世界排名和國際比賽成績作評估。」

劍擊新季將於11月展開，鄭兆康指，「今季不會像去年一樣長留海外半年，應該兩、三個月就會回港一次，因為去年他們有思鄉的問題，雖然集訓效果理想，但我們都要有個平衡。」他亦透露，為免受疫情、傷病等因素影響，男花和女重將增加兩個名額出戰世界盃和大獎賽，以保證有完整隊伍參賽，爭取奧運團體賽資格。