仙魔大戰！全勝阿仙奴夠贏曼聯

周日(4日)晚英超尾輪上演傳統大戰，曼聯於主場奧脫福球場硬撼阿仙奴。「紅魔鬼」雖然回勇連贏3場，但表現只屬一般；「兵工廠」嘅體系愈Run愈順，開咧5連勝氣勢凌厲，加上近年碰頭戰績不落下風，今仗開出平手盤，阿仙奴可謂坐和望贏。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

曼聯經過開季兩連敗後，早前接連擊敗利物浦、修咸頓及李斯特城，總算止跌回升。主帥坦哈格主打高位逼搶踢法，甚至敢於棄用王牌C朗同隊長哈利馬古尼，但以現有球員嘅能力，呢種打法好難貫徹全場。

尤其係作客險勝修咸頓1比0一役，「紅魔鬼」中後段已經處於捱打狀態，同坦帥心目中想打嘅全場瘋狂壓迫，表現仲差幾條街，似乎坦哈格打造其心目中嘅體系，確實需要一段時間，啱啱加盟嘅新兵安東尼馬菲奧斯，就算可以披甲都未必會正選上陣。

安東尼成「魔」加8倍人工

講開安東尼馬菲奧斯，其實今次加盟曼聯都係「錢作怪」，原來呢位22歲巴西翼鋒喺阿積士年薪僅78萬歐元，但成「魔」後可獲665萬歐元年薪，人工急增超過8倍。

安東尼哥哥就擔心細佬會被「萬惡金錢」沖昏頭腦，近日喺社交平台憑歌寄意，希望佢記住自己出身貧民窟，就算有錢都要幫助有需要嘅人，唔好被燈紅酒綠生活迷惑，影響球場上表現。

至於阿仙奴經過主帥阿迪達兩季半悉心調教下，逐漸建立起從後場開始組織、配合前場逼搶為主嘅戰術體系，並收到效果，開季頭5仗聯賽贏晒，就係最佳證明。

其中主場面對富咸時，「兵工廠」全場控球率高達72%，合共出現22次射門8次中龍，最終憑中堅加比爾馬加希斯入波將功補過，以2比1反勝對手。

連同上周中快車擊敗阿士東維拉，令士氣大振，加上同曼聯近5次交手，阿仙奴錄得3勝1和僅1敗，今仗仲開平手盤咁筍，正所謂寧買當頭起，必撐兵工廠。