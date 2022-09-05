安東尼登場射爆阿仙奴　曼聯翻生4連勝！

曼聯強勢翻生！周一(5日)凌晨英超「仙魔大戰」，曼聯主場踢出凌厲反擊，8,400萬鎊轉會費新兵安東尼馬菲奧斯正選上陣先開紀錄，帶領「紅魔鬼」3比1擊敗阿仙奴，開咧連輸2場後錄得4連勝。領隊坦哈格賽後大讚安東尼係「最後拼圖」，連繼續坐冷板嘅C朗都為佢嘅表現鼓掌！

曼聯今場沿用近期連勝陣容，唯一變動係啱啱加盟嘅安東尼代替艾蘭加擔正，雖然形勢上被阿仙奴反客為主，但曼聯反擊就極具威脅。35分鐘拉舒福特交畀右路空晒嘅安東尼，後者第1時間射入遠柱，拎到登陸英超後第1個入球，後備席上嘅C朗都興奮到企起身拍爛手掌。

換邊後阿仙奴加強進攻，製造一浪接一浪攻勢，60分鐘布卡約沙卡近門追成1比1平手。正當阿仙奴想乘勝追擊，曼聯就用反擊偷雞，66分鐘般奴費南迪斯交出直線，拉舒福特單刀射成2比1，9分鐘後曼聯重施故技，今次由基斯甸艾歷臣突破，橫傳拉舒福特輕鬆射入，曼聯最終贏3比1完場。

坦哈格賽後形容安東尼係曼聯進攻嘅「最後拼圖」：「你哋睇到安東尼嘅潛力，佢會係英超一大殺手，曼聯一直缺少一個右翼，拉舒福特同查頓辛祖可以客串，但右翼唔係佢哋最佳位置，安東尼係曼聯進攻線嘅最後拼圖。」