錯失好機會咸爺爆粗鬧車隊　韋斯塔本封王　

紅牛車王麥斯韋斯塔本距離衞冕F1總冠軍又近一步，周日在家鄉舉行的F１荷蘭站，尾段藉着安全車離開賽道成功後上，贏得今季第10個分站冠軍，而「黑帝」咸美頓錯失爭冠機會，透過電台爆粗鬧車隊，最終三甲不入只得「梗頸四」。

排頭位出賽的韋斯塔本起步不俗，但中段因換胎而失落了領先位置，今站再次藉着安全車出動扭轉局勢，第46圈因角田裕毅的戰車故障需要出動安全車，繼而在55圈保迪斯賽車故障再要安全車出動，賽至60圈安全車離開賽道，韋斯塔本藉着比賽恢復後進入大直路，「踩油」超越當時領先的咸美頓，最終以1小時36分42秒773率先衝線，連續兩年在家鄉荷蘭站封王，同時也是首次以總冠軍身份在家鄉稱霸。

7屆總冠軍平治的咸美頓今站錯過了奪冠的機會，他在後段一度處於領先局面，然而安全車出動時沒有進站換胎，令人回想起去季煞科一戰的情景，而最終不但被韋斯塔本超越奪冠，就連自己隊友羅素及法拉利的勒卡歷都「過佢頭」，並獲今站第2及第3名，咸美頓最後以第4名衝線，他當時曾透過車隊電台鬧爆車隊出錯，但冷靜過後他為此而道歉：「我喪失了那一秒的冷靜。」

韋斯塔本今站袋走了今季第10個冠軍，在車手榜以總分310分遙遙領先，韋少最快可能在下月的新加坡站，奪得他人生第2個總冠軍；而車手榜第2位之爭相當激烈，法拉利的勒卡歷與紅牛的佩雷斯同以總分201分暫居次席，平台的羅素以188分排第4，同樣有機會挑戰總亞軍，沙恩斯及咸美頓分別以175及158分位列第5及6位。下一站將於本周日在意大利上演。