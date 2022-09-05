麥維迪夫不敵基治奧斯　「世一」都無埋　

世界「一哥」俄羅斯的麥維迪夫周日在美網連番受挫，與澳洲「壞孩子」基治奧斯激戰後，以總盤數1比3不敵對手，無緣男單8強，宣告衞冕失敗，同時下周將失掉世界第一的位置。

在今年溫網殺入決賽的基治奧斯與麥維迪夫合演一場精彩的賽事，第一盤已經要打到刁時局，麥維迪夫錯過了三個Set Point(盤點)，而26歲的基治奧斯則把握第4個盤點，打到刁時以13比11先下一城，雙方爭逐了4盤，最終基治奧斯以7比6(13比11)、3比6、6比3、6比2粉碎了麥維迪夫的衞冕好夢，並且生涯首次躋身美網男單8強。

世界排名將會跳升TOP20的基治奧斯賽後坦言:「這是一場精彩比賽，麥維迪夫是上屆冠軍，他肩上有很大的壓力，而我最近狀態不俗；很多人懷疑過我的能力，而我真的為自己感到驕傲。」事實上，基治奧斯最近的表現突出，溫網決賽雖然不敵祖高域，但其表現獲外界讚賞。

至於麥維迪夫衞冕失敗已肯定失掉世界第一的寶座，其「一哥」位置將有三人有機會爭逐，包括西班牙天王拿度、新星艾卡華斯及挪威球手魯特。基治奧斯下仗對手將是另一位俄羅斯球手卡查諾夫。

女單方面，18歲的歌莉嘉芙則成為自2009年以來躋身8強的最年輕本地女將，她以直落兩盤7比5、7比5擊敗中國的張帥，粉碎了張帥再刷新個人美網女單最佳的好夢。