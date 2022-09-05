亞協盃　吸收國際賽經驗　「雙銘」盼助東方龍獅晉級　

效力東方龍獅的其中兩名港隊成員胡晉銘、孫銘謙，繼6月中的「亞洲盃」外圍賽，以及7月尾的「東亞盃」後，早前再遠赴烏茲別克，出戰「亞協盃」跨區4強，兩人均希望透過在國際賽所累積的經驗，為東方爭取佳績。

隨港隊接連出外參加國際賽的中場胡晉銘，如今再前往烏茲別克，他直言很少香港職業足球員，經常有機會周遊列國比賽，感到相當新鮮，惟需要時間適應，希望可以藉此增值自己，令之後再遇上這種情況時更易應付。雖然「晉銘」代表港隊期間有不少上陣機會，惟他承認自身狀態未算太好：「狀態經歷完『東亞盃』係好咗，但始終返嚟要隔離先再參加球隊Pre-season，咁樣我停吓郁下，其實無話佔好大優勢，狀態同其他球員無太大分別。」

東方龍獅於「亞協盃」跨區4強對手，為烏茲別克代表索迪亞拿，曾經隨港隊U23與當地青年軍交手的「晉銘」，表示烏茲別克球員進攻機動性很強，不過防守上卻不太密集，團結性亦相對較差，相信球隊有機會找到甜頭。相對亞協分組賽，東方在今場淘汰賽上陣容有很大變化，「晉銘」卻認為影響不大：「一場過比賽無話無咗邊個唔得，唔同踢聯賽依啲長途戰，一定要有足夠球員先維持到隊波，我覺得無分高低囉，目標一定係贏波出線。」

至於孫銘謙認為雖然每次乘搭飛機，以及隔離期間感覺有點頹廢，自己亦難免掛念家人、朋友，但對每一次出國比賽依然感到期待：「職業生涯第一次飛得咁密，係有少少唔慣。但我想知同亞洲強隊嘅實力差距，同埋覺得都係一個機會去表現自己。」「孫銘」續指透過早前為港隊出戰國際賽，能令自己在今次出發前預先調整心理及狀態，對成長有很大幫助。

跨區4強大戰一觸即發，「孫銘」表示球隊觀看了索迪亞拿上場亞協賽事，知道對方屬於一支進攻火力出色的球隊，同時行軍速度很快，體能亦相當厲害，不過他卻對東方抱有一定信心：「預咗會好難踢，但我哋本身夾慣夾熟，大家都會互相幫助，希望憑默契贏到波，自己就希望交到助攻或者入波。」