U18亞洲女籃賽香港對蒙古　干潁堯奪9分+17籃板

FIBA亞洲女子U18錦標賽今日（5日）在印度展開，香港女籃派出代表隊應戰，這是疫情以來難得的出外比賽機會。港隊首仗賽事面對蒙古，港隊落場有8人錄得分數，而干潁堯取得全隊最高的9分及17個籃板，但最終以37比68見負。

兩年一度的亞洲女子U18錦標賽共有16支球隊參加，分為Division A及Division B兩個級別，香港於Division B與馬來西亞、約旦及蒙古同組作單循環對壘，小組首名可直入4強，而次名及第3名則有機會爭奪準決賽資格，整個Division B賽事的冠軍將取得升班機會。

平均身高1米68的港隊，本仗面對平均身高1米75的蒙古，甫開賽由張韻漾於三分線外投籃成功，為港隊取得賽事首個入球，之後林卓盈乘對方射失而摘下防守籃板，輾轉由戴卓彤上籃得手，港隊創造領先5分的不俗開局。唯其後被對手取回主導，加上港隊命中率低迷（21.33%），半場落後20比36下，最終出師不利輸波。期望檢討後於周二對約旦一仗，能有較佳的發揮。