亞協盃　東方龍獅撼索迪亞拿　盧比度：為球會而戰

港超聯球隊東方龍獅周二（6日）將在「亞協盃」跨區4強，作客烏茲別克球隊索迪亞拿。東方首次殺入淘汰賽階段，主教練盧比度（Chino）要求球員今場展現拚搏精神，力爭為球隊再創佳績。（港台電視32周二晚上9時直播）

東方今屆於J組脫穎而出，力壓理文及臺南市FC，首次晉身淘汰賽階段，惟茹子楠、費蘭度及米基爾等主力已離隊，只補充朱康銘及黃皓雋等新兵，陣容深度減弱下，Chino希望球員全力以赴「為東方而戰」：「我哋知道場比賽會好難踢，但我唔想見到有球員放棄，球員要喺比賽入面戰鬥，為呢間球會而戰。」縱使面臨硬仗，但Chino認為能在分組賽突圍而出已是一份禮物，希望球員能夠珍惜今次淘汰賽的寶貴經驗。

東方早前曾現場觀看索迪亞拿出戰國內盃賽，Chino坦言對手實力強大，又特別提到對方的隊長哈薩諾夫，形容他是一名非常「危險」的球員：「每次佢攞到波，就可以做到威脅。我真係好鍾意佢，佢係一個可以改變比賽嘅球員。」東方中堅高素巴耶夫同樣認為索迪亞拿是一支出色的隊伍，但強調球員會努力展示自己最出色的一面。

烏茲別克代表索迪亞拿，以上季國內頂級聯賽亞軍成績，獲得首次出戰「亞協盃」的資格。球隊分組賽於E組以全勝姿態，闖入淘汰賽階段，及後再於中亞區決賽，以4比0大勝塔吉克球隊古贊，成功晉身跨區4強。烏超現時正值季中，於聯賽高踞前列的索迪亞拿，狀態絕對無庸置疑。

索迪亞拿陣中王牌球星，非隊長哈薩諾夫莫屬，這位擁有逾50頂烏茲別克國家隊「喼帽」的攻擊好手，曾多次出戰國際大賽，此子雖然已經39歲，但仍是球隊進攻核心，包括早前於跨區4強梅開二度。該戰同樣有所斬獲的球隊主力前鋒羅索諾夫，衝擊力和門前把握能力不俗，東方有需要多加提防。