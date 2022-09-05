歐聯分組賽開打　小組首名趁早入手！

新一季歐聯分組賽於周三凌晨開打，今屆歐聯最特別之處，是賽程乃有史以來最緊密，除國際賽期外，其餘每個周中都會進行分組賽，以趕及於世盃11月21日開鑼前，決出16強隊伍。換句話說，每一支球隊均會進行一周雙賽，對兵源及領隊調度功力，是一個極大考驗。因此，玩小組首名時，除了考慮球隊戰力及兵力，其所屬聯賽競爭性亦是關鍵因素之一，隨時會出現小冷門。

A組

阿積士、利物浦、拿玻里、格拉斯哥流浪

論牌面，利物浦肯定是最高的一隊，而且「紅軍」已連續3屆首名出線，賽績「靚仔」，但留意利物浦傷兵滿營、今季於英超大脫腳，既要分心追回聯賽進度，歐聯成績或會有影響；拿玻里今季於意甲表現穩定，隨時有驚喜，首名不妨冷吼。

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B組

馬德里體育會、布魯日、利華古遜、波圖

4支球隊各有不足，以經驗及平均戰力來計，當然是西甲勁旅馬德里體育會佔優，雖然馬體會連續4屆只能以次名進身16強，但今屆對手偏弱，當中利華古遜更於德甲捲入護級漩渦，布魯日戰力有限、波圖又星散，首名揀馬體會相當穩陣。

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C組

巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、國際米蘭、柏辛域陀尼亞

今屆死亡之組，巴塞雖然戰力大躍進，不過整支球隊建立默契需時，尤其巴塞矢志於聯賽與皇馬爭雄，不及拜仁慕尼黑專心一致；而國米戰力大不如前，柏辛域陀尼亞亦未入流，拜仁連續4屆小組首名出線，今屆料無例外。

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D組

法蘭克福、馬賽、士砵亭、熱刺

此組4隊戰力相差不算太大，不過上屆歐霸盟主法蘭克福於德甲成績飄忽、士砵亭水準亦大不如前，馬賽表現雖令人眼前一亮，但陣中老將太多，體能未必能長期應付一周雙賽，加上論近年歐聯經驗，熱刺對上3次出戰皆晉級，首名可手到拿來。

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E組

AC米蘭、車路士、薩格勒布戴拿模、薩爾斯堡

車路士表面上於E組可謂一支獨秀，不過要留意該隊今季於英超表現飄忽，而且於轉會窗出多過入，正中鋒位置只得年屆33歲的奧巴美揚一人，體力難以應付一周雙賽，反而AC米蘭持續穩定，基奧特及利亞奧輪流爆發，此組不妨吼A米首名。

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F組

些路迪、RB萊比錫、皇家馬德里、薩克達

上屆王者皇家馬德里，是典型的歐聯專家，而且老帥安察洛堤最擅長一周雙賽，激發眾將潛力，同組對手只得RB萊比錫較強，不過皇馬已連續2屆首名出線，經驗老到，此組首名料無懸念。

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G組

哥本哈根、多蒙特、曼城、西維爾

曼城兵多將廣，一周雙賽絕無問題，以球隊連續5屆首名出線的往績，多蒙特及西維爾難當攔路虎，曼城首名資格可手到拿來。

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H組

賓菲加、祖雲達斯、海法馬卡比、巴黎聖日耳門

巴黎聖日耳門三大天王基利安麥巴比、尼馬及美斯默契已完全磨合，今季踏入收成期，褪色勁旅祖雲達斯、賣走達雲紐尼斯的賓菲加難揠其鋒，PSG連續7屆晉級，當中5屆首名，值得追捧。

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