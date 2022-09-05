建龍飛馬強勢迎戰漢友　朱梓鎔：要展示球隊策應能力

近態火熱的建龍飛馬力爭甲一前六，明晚（周二）將於聯賽火拼安保漢友。為球隊贏得上月底RED BULL三人籃球賽港區總冠軍的功臣漢尼拔及朱梓鎔等主力肩負重任，誓要在8日內打3仗的頻密賽程中，完成搶分任務。

建龍飛馬上場聯賽憑外援中鋒漢尼拔狂轟52分，另抓下21籃板，加時以120比110擊敗崇德飛鷹，收穫今季第2勝，不過球隊亦付出沉重代價，射手馮嘉豪該戰手肘重傷，很大機會將缺席餘下賽季。至於安保漢友上場以69比67險勝康仁福建，將今季戰績改寫為2勝5負。

建龍飛馬主力朱梓鎔表示，為爭前6名，今場非勝不可，球隊必須小心應對：「漢友防守強度好高，加上翁Sir（翁金驊）調動好快，以前甲二已經見識漢友會分進攻組防守組，所以可預留更多體力進行壓迫防守。預計他們對我們華將壓力應該會好大，同時對漢尼拔應該用包夾聯防去限制他在籃底的作用，所以我們要好小心處理每一個進攻，減少傳球失誤。」

建龍加拿大籍中鋒漢尼拔由今季首場對南華只得1分，到上場轟52分，狀態明顯提升，朱梓鎔認為「Big J」功用有如「巨無霸」奧尼爾，球隊將繼續以他為進攻重心：「起碼我們不會輸籃底，他就像支定海神針，我們只需將個球安全送到他手上，自然就會增加其他隊的壓力，因為根本無可能1對1守到他。另外，『Big J』其實好肯傳給外線球員處理，他很相信每一個球員，所以前題是我們如何將球『餵』給他，當對手注意力全放他身上，就是我們展示策應能力的時候。」

9月6日賽事資料：

7:00pm 女甲 七喜 對 東方

8:40pm 甲一 安保漢友 對 建龍飛馬

地點：修頓場館

票價：成人正價票60元/ 學生及長者優惠票40元