保羅普巴復操再傷　即時開刀世盃夢危

法國中場保羅普巴世盃夢危！呢位29歲中場季前熱身受傷後，周一(5日)喺祖雲達斯復操再次「出事」，球會宣布即時安排佢進行手術根治膝傷，目前未知休息時間要幾耐，但祖記教練阿里基就表示預計普巴明年1月先至歸隊，意味佢好大機會錯過11月展開嘅卡塔爾世界盃。

祖雲達斯教練阿里基周一宣布：「普巴今朝嘗試第2次操練，但好快就停止，我哋之後決定安排佢做手術。」祖記隨後發聲明，指普巴嘅關節鏡半月板手術非常成功，但未透露實際養傷時間，意大利《天空體育》報道，普巴最快只要6個星期就可以復出，但早前有報道指佢一旦做手術，將要缺陣4月個，所以普巴受傷後一直採用保守療法，非不得已都唔做手術。

阿里基被問到普巴踢唔踢到世界盃，佢就表示：「佢踢唔踢到世界盃唔關我事，但喺祖雲達斯嘅角度，我哋預計佢明年1月回歸。」阿里基言論暗示普巴喺今年都冇機會上陣，同「養傷4個月」嘅講法更加脗合。意甲會喺11月13日暫停，讓路世盃決賽周，衞冕嘅法國會喺11月23日登場對澳洲。