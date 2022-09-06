拿度美網出局：我唔知幾時再回來

濶別三年重返美網的西班牙天王拿度，周一被粉碎爭逐個人第23個大滿貫冠軍的希望，與22號種子美國本土球手泰科爾激戰4盤落敗，倒灶出局。

曾獲4屆美網男單冠軍的拿度，全場出現9次發球雙錯誤，亦浪費了第4盤率先破發一度領先3比1的機會，經過3小時34分的爭逐後以4比6、6比4、4比6、3比6不敵泰科爾，遇上今季大滿貫首敗、22連勝紀錄被終結，止步16強。

今年先後袋走澳網及法網冠軍竹旳拿度賽後承認自己的發揮不及對手，「我已很久不在網壇最高水平。今天我的移動不夠快，他多次能在最早時間就可以擊打網球，令我未能再向他施壓。我今天表現很差，他的確打得很好，網球是一項講求位置的比賽，你需要非常非常快，以及更年青，我已不在這個時刻。」不過，即使拿度出局，但他仍有機會在下周的世界排名重登世界第1，如果西班牙新星艾斯華卡或魯特均沒有躋身決賽。

拿度隨即會回國陪伴待產的愛妻，他坦言未有回歸賽場的時間表:「這一刻我真是不清楚何時再回到球場，我會努力在心理層面做好準備，當我覺得可以再次回到競爭的準備，我就會回到賽場，現在沒有時間表，目前家裡又更重要的事情。」按照賽程，拿度應會與費達拿、祖高域及梅萊齊齊參與本月底舉行的利華盃。

至於泰科爾在比賽獲勝後相當激動，並坐在球員椅上一度落淚，用毛巾掩面，這是他與拿度三次對戰的首勝，並闖入生涯第二個大滿貫8強；24歲的他也成為自2018年後首位躋身美網8強的美國球手，「我真是開心到喊，我不敢相信，今天的發揮實在難以置信。」泰科爾下仗將與俄羅斯的魯列夫爭逐。