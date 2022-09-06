【歐聯】皇馬衞冕第一擊　熱捧客勝

2022年09月06日 13:05
  • 東網電視
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    上屆歐聯冠軍皇家馬德里，周三凌晨展開衞冕第一擊，於F組作客些路迪。F組除咗皇馬同些路迪，仲有RB萊比錫同薩克達，相信14屆冠軍皇馬出線唔成大問題；皇馬老將賓施馬仍然勇猛，今季簽入法國新星曹亞文尼，加埋本身嘅雲尼斯奧斯祖利亞，經驗同活力都無問題；些路迪近年甚少打入歐聯分組賽，實力難同皇馬相提並論，以皇馬近3場歐聯分組賽作客全勝嘅走勢，客勝值得熱捧。　●財哥
    直播表
    周二6:30pm 韓職 FC水原 對 浦項制鐵
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    周三0:45am 歐聯 多蒙特 對 哥本哈根
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    周三0:45am 歐聯 薩格勒布戴拿模 對 車路士
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    周三3:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 對 祖雲達斯
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    周三3:00am 歐聯 西維爾 對 曼城
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    周三3:00am 歐聯 些路迪 對 皇家馬德里
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    周三3:00am 歐聯 薩爾斯堡 對 AC米蘭
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    周三8:30am 自由盃 彭美拉斯 對 帕拉尼恩斯
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