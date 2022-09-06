香港世界桌球大師賽門票明公售　主辦方發現有人炒賣

雲集8名桌球明星的「香港世界桌球大師賽2022」將於下月假紅館舉行，賽事門票亦定於明天（9月7日）於城市售票網公開發售，4日賽事公售門票約22,000張。唯主辦單位今日發出聲明，指發現有人作出炒賣及兜售門票的行為，呼籲市民循正式途徑購票。

聲明指出，鑑於香港桌球總會發現網上有人炒賣及兜售「香港世界桌球大師賽2022」門票，並以高於門票價錢兜售，主辦方特此聲明，城市售票網URBTIX為唯一官方購票平台。香港桌球總會從未授權任何人在指定場地或途徑以外售票，敬請留意。市民購買或取得未經授權的門票，會涉及風險，並助長門票炒賣。請循正式途徑購票，以免受騙及招致損失。

這是疫情以來香港主辦的首個大型桌球表演賽，8名號召力強勁的球星包括沙比、卓林普、奧蘇里雲、希堅斯、羅拔臣、趙心童聯同「香港雙星」傅家俊及吳安儀於10月6日至9日假紅館獻技。門票的開售日期為（明天）9月7日上午10時，票價最貴為580 元，最平為100元。賽會公布共4日約22,000門票公開發售 (門票開售首天不設售票處售票) 。售票首天每人每次限購最多4張同日門票，翌日起每人每次限購最多6張同日門票。