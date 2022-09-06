歐錦賽爆發衝突　NBA 76人球員遭對手圍毆

歐洲籃球錦標賽昨日（5日）爆發衝突，76人前鋒Furkan Korkmaz代表土耳其作賽期間，因與格魯吉亞球員爭執，被驅逐出場，其後在更衣室被對手和保安圍毆。土耳其籃協已要求國際籃協（FIBA）交出閉路電視片段，否則將會退賽。

Furkan Korkmaz第四節被格魯吉亞球員Duda Sanadze犯規後，與對方衝突，雙方一度「頭頂頭」推擠，現場觀眾又向場內丟水瓶，但更混亂的還在後頭。

Furkan Korkmaz接受訪問稱，他被驅逐出場後，返回更衣室途中遭圍毆：「當我和助教走出球員通道，我看見3個格魯吉亞球員和兩個保安衝過來。就像一場街頭毆鬥，沒有任何對話，他們只是突然開始攻擊我們，當然我們也有自衛。」他認為這是一個關乎人身安全的問題，又質疑格魯吉亞包庇自家球員。

土耳其籃協副會長Omer Onan稱，他已向FIBA反映事件，又要求大會交出球員通道的閉路電視片段：「不要自欺欺人或者覺得我們很蠢。他們必須交出球員通道的片段，一分鐘都不能少。如果沒有片段，我們就會退賽。」