加盟晉峰注入技術及經驗　伍家揚盡情釋放潛能

「嚟到晉峰唔好衰畀人睇、唔好再懶惰。對富力R&F入嘅職業生涯第一球，依家諗番起好虛無，其實唔係啲咩，都要向前望，自己所有嘢都未夠好。」伍家揚約滿東方龍獅後，選擇轉投晉峰再次重新出發，作為「粉紅軍團」的重點新兵，這名年僅21歲的翼鋒新季將肩負入球重任，表現令人期待。■圖、文：李浚湣

在2019/20球季對富力R&F射入世界波，一戰成名的伍家揚，上季加盟東方龍獅後卻未有太多上陣機會，球季腰斬前只曾在「菁英盃」上陣5次，他直言有點「唔忿氣」：「對完富力入嗰球波，之後就斷咗腳。上年東方一開頭表現幾好，但之後又開始靜番，唔想自己變成冇人識、冇得踢。」「家揚」續指效力東方時，身為陣中數名年輕球員之一，長期給予自己很大壓力，如今來到晉峰後壓力相對較少，盼望可以做回自己，並表現得更好。

「家揚」雖然年僅21歲，但在超聯已打滾多年，對比晉峰陣中其他年紀相若的球員，無論經驗及個人能力皆相對優勝，他亦承認自己不再「年輕」，今季要爭取更大進步：「外國球員廿歲出頭已經彈起，加上東方教咗我好多，吸收嘅技術同經驗已經畀同年嘅人多。今年心態一定係進取、積極啲，證明我有能力踢到。」除此之外，「家揚」表示球隊陣中不少球員剛接觸職業足球，態度、技術上等仍未成熟，自己亦會像前輩般提點他們。

分享所學盼與隊友齊齊進步

由大球會東方龍獅轉戰晉峰，「家揚」指由於隊友年齡相若，因此磨合上沒有太大問題，惟在訓練上卻需要時間適應：「東方練波強度比晉峰高啲，唔集中一兩秒就會畀人搶咗個波；晉峰節奏慢啲，但都要逼自己，或者同其他隊友一齊進步。」對於今季個人目標，他希望有更多時間證明自己，目標參與7成或以上的比賽，並努力爭取入球及助攻，令自己得到更高關注度，從而在未來可以重返大球隊，甚至入選港隊。

伍家揚檔案

出生日期：2001年5月2日（21歲）

身高：1米77 司職：翼鋒

現效力球隊：晉峰 球衣號碼：77

曾效力球隊：愉園、東方龍獅

做ＧＹＭ加強對抗性

「家揚」在場上表現愈見成熟，但他承認身體質素差，依然是最大缺點：「我太瘦同埋欠缺力量，始終足球係一項對抗性運動，對住外援，人哋隨時一隻手已經撞開你，搞到成日仆低，要突破都有啲困難。」對比第一季征戰港超聯，「家揚」透露此刻體重已由54公斤上升至62公斤，但他坦言「完全未夠」，自己將會繼續努力健身，並配合飲食，目標再增重5至7公斤。