分組賽開波！PSG「MNM鋒線」出擊硬撼祖記

萬眾期待嘅歐聯分組賽今晚開波，H組上演重頭戲，巴黎聖日耳門(PSG)主場迎戰祖雲達斯，法甲冠軍巴黎聖日耳門今季換帥後，表現更加穩定，「MNM鋒線」美斯、尼馬、基利安麥巴比配合天衣無縫，攻力非常強大，加上跨屆近5場歐聯分組賽主場出擊全勝，其中4次上半場領先，直取半場主勝。（Now 643周三凌晨3時直播）

巴黎聖日耳門喺本土賽事已難逢敵手，球會近年最大目標係爭奪歐聯冠軍，所以PSG上屆歐聯16強出局，成為前任教練普捷天奴被炒嘅主因。因此，新帥加迪亞首次帶領PSG出戰歐聯，必定打醒十二分精神，力爭贏波。

最重要係「MNM鋒線」狀態大勇，尼馬、基利安麥巴比今季法甲各有7球進帳，美斯入3球及5次助攻，3人合作絕對係任何球隊防線嘅噩夢。加上PSG簽入葡萄牙中場連拿度辛捷士等多位高質素新兵，前中後3線實力比上季更平均，今仗勝算樂觀。

祖雲達斯星散頂唔住

至於祖雲達斯今季有多位球員離隊，包括防線主力馬菲斯迪歷特、射手艾華路莫拉達，但新簽高質球員唔多，其中保羅普巴更因傷長抖，另1位新兵迪馬利亞早前亦曾受傷，狀態成疑，佢今仗倒戈未必發揮到好大作用。祖雲達斯整體人腳唔及對手，難阻巴黎聖日耳門贏波。