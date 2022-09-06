七喜反勝東方　女甲4強誕生

由於永倫對康仁福建賽事改期，灣仔修頓場館周二（6日）晚頭場改演女甲賽事，衞冕的七喜63比54反勝升班球隊東方，取得4強席位。

安青、福建和偉邦已取得4強資格，賽前3勝3負的七喜只需再贏一場就能順利晉級，至於2勝4負的東方亦急需一勝護級。陣容方面，上場對偉邦轟入20分的七喜內線主力陳煥榆缺陣，另外東方教練黃芷晴因帶領U18香港女子隊出戰亞洲錦標賽而缺席。

東方甫開戰展現爭勝決心，頭3分鐘打出11比0開局，其後劉倩婷中距頻頻得手，帶領東方拋離至21比9。七喜由黎苑彤的三分球止血，乘劉倩婷及何佩盈休息期間連追9分，追至18比21。

第2節中段，東方主力何佩盈左膝受傷，一度退下火線，加上球隊命中率不佳，一直未能拉開比數，七喜憑周凱彤、黎苑彤及黃昕鈴打出10比0攻勢，以32比27反超前。其後東方潘穎雅連得5分，加上劉倩婷籃底得分，反超2分，但再被七喜射手黎苑彤轟入「三分彈」，七喜半場領先37比36。

第3節初段兩軍上演拉鋸戰，比分一直維持3分內，其後七喜的周凱彤博得「and 1」加上黎苑彤的三分球，成功將比分拉開，七喜此節愈打愈順，53比47繼續領先。決勝節，七喜加大防守力度，包夾劉倩婷令其難以起手，最終憑黃昕鈴、周凱彤 、黎苑彤得分上雙，以63比54取勝。

七喜驚險反勝，取得全場最高17分的黃昕鈴賽後大讚隊友「爭氣」：「對手明顯有備而來，但我們入局很慢，幸好及時調整，防守對位更積極。」今季女甲各隊爭持激烈，黃昕鈴感謝隊友疫情下堅持訓練，克服難關：「七喜球員年紀較大，疫情下大家狀態都飄忽，加上有球員離隊，球隊今季表現大上大落，而東方、偉邦等球隊亦有很多新秀冒起，她們都很有拚勁，我們唯有付出更多，一人跑多步，多謝隊友們的努力。」