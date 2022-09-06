皇馬唔係奪冠大熱　安察洛堤：好事嚟嘅

皇馬上季贏得西甲、歐聯雙冠，今季幾乎以原班陣容出擊，衞冕機會唔低，但賠率顯示「銀河艦隊」喺歐聯只排第6，並非奪冠大熱，安察洛堤認為係好事，因為皇馬上季同樣唔係大熱門，最後成功奪冠。

馬會最新公布嘅歐聯冠軍賠率，前5隊熱門順序係曼城、利物浦、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、巴塞隆拿，第6隊先係皇馬，奪冠賠率係9.5倍，「肥安」對此作出專業分析：「我哋上季賠率更冷，今年已經熱咗，我對於皇馬唔係熱門唔覺得意外，甚至覺得係好事，希望好似上季一樣，一路打到入最後階段，再入決賽。」

皇馬上年歐聯分組賽輸過畀舒列夫，「肥安」以此為鑑：「今年我哋小組有些路迪、薩克達同RB萊比錫，比賽過程絕不輕鬆，我哋會尊重每個對手，預計小組賽會好激烈。」

此外，皇馬官方宣布，巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞順利入籍西班牙，擁有巴西及西班牙雙重國籍，將以本土球員身份上陣，令皇馬陣容可增加一個非歐盟名額，調動更靈活。