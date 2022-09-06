羅拔佬合約細節 第3年唔達標可自動解約

波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基轉投巴塞後，立即交到貨，西甲頭4場攻入5球，仲有球「後腳拉西」靚波，不過佢必須保持咁好表現至得，因為巴塞當初喺合約中加入解約條款，就係如果第3年唔達標，合約自動解除。

西班牙《馬卡報》報道，巴塞喺「羅拔佬」合約中加入一項條款，內容係去到第3年，如果上陣率低於55%，巴塞可於該季結束後單方面終止合約，唔會有第4年。

34歲嘅「羅拔佬」同巴塞簽約4年，每年合約內容都唔同，首年稅後年薪為1000萬歐元，第2年上調至1300萬歐元，第3年加到1600萬歐元，最後一年降番落1300萬歐元。至於獎金方面，西班牙盃冇獎金，只有西甲同歐聯先有，西甲有30萬歐元，如果贏晒西班牙盃、西甲同歐聯，可得到100萬歐元獎金。

如果「羅拔佬」順利完成4年合約，到時佢都38歲，就算唔掛靴，相信巴塞都唔會同佢續約，不過以巴塞咁算死草，第3年高價賣走佢係絕對做得出。