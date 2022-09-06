漢尼拔韓天次轟55分　建龍飛馬大勝安保漢友

周二（6日）甲一聯賽，建龍飛馬憑著漢尼拔主宰籃底，韓天次內外開弓，合力轟入55分，以90：65大勝安保漢友，錄得今季第3勝。

建龍飛馬入局較快，漢尼拔和邱廣華強攻籃底，領先至8：0，漢友才有黃銘德「破蛋」。建龍王牌無疑是「Big J」漢尼拔，但球隊未執著於餵球給他，反而點點開花，韓天次、張馳岳和朱梓鎔輪流建功，首節拉開30：18。韓天次上場射入追平三分，把飛鷹迫入絕境，今場延續手感，內外開弓，加上漢尼拔主宰籃板，不斷製造二次進攻機會，建龍半場拋離54：31。

換邊後，韓天次手感更燙，單節轟入12分，一度拉開30分差距。漢友中鋒溫梓豐背負4犯，令內線雪上加霜，靠著另一長人易漢暉「止血」，才勉強追成48：70。進入決勝節，漢友射手趙鍵鋒連入兩球三分，但隨著溫梓豐犯滿畢業，根本無力阻擋漢尼拔，以65：90落敗，累積2勝6負，跌到積分榜尾二位置，僅高於遊協。

建龍飛馬有3人得分上雙，漢尼拔轟入30分，韓天次攻入25分，朱梓鎔則有14分進帳。而經此一役，建龍暫錄成3勝4負，周五（9日）會硬撼東方龍獅。