亞協盃　勇戰下1球僅負　東方龍獅跨區4強止步

「亞協盃」周二（6日）上演跨區4強戰，其中港超代表東方龍獅，作客挑戰烏茲別克球隊索迪亞拿。結果大部分時間防守表現穩健的東方，於比賽後段失守，被索迪亞拿前鋒羅索諾夫頂入奠勝一球，僅負0比1，跨區4強止步。

首次闖入亞協淘汰賽的東方，上月尾已經到達烏茲別克，備戰今次賽事。早前為球隊首次於本地賽事亮相的高素巴耶夫，今次同時為球隊擔任翻譯工作，今場更被委以重任，戴上隊長臂章，與馬高斯夥拍中堅，剛剛重返球隊的亞歷斯祖擔正出任右閘，巴杜姆及孫銘謙負責於前線衝鋒陷陣；主隊索迪亞拿則由隊長哈薩諾夫及羅索諾夫正選出戰。

實力強勁的索迪亞拿，乘主場之利開局主動搶攻，靠兩翼側擊，和手榴彈戰術，嘗試衝擊東方後防。11分鐘哈薩諾夫窄角度罰球直射高出，4分鐘後，這位索迪亞拿隊長再嘗試禁區頂遠射，威脅不到為東方把關的葉鴻輝。形勢上比較被動的東方，不時靠把握對方傳球失誤，嘗試組織反擊機會，24分鐘，馬高斯接應罰球頂個彈地波，未能命中目標。

索迪亞拿控球優勢明顯，繼續耐心尋找機會，37分鐘，羅索諾夫頭槌攻門中柱，令東方後防響起警號。其後東方獲得多次進攻良機，39分鐘，東方發起快速反擊，黃梓浩左路傳中，孫銘謙轉身起腳，被高拉哥域擋出底線。1分鐘後，胡晉銘禁區頂起腳，被對手門將米祖域接實。臨完半場前，卡斯拉莫諾夫再遠射一腳，亦告高出，雙方半場互無紀錄。

易邊再戰，主隊繼續搶攻，但威脅不大，頭號前鋒羅索諾夫兩次接應傳中頭頂腳踢，都偏離目標。55分鐘，哈薩諾夫主射禁區頂罰球，被葉鴻輝拍走。5分鐘後，沙古洛夫遠射，亦無功而還。

東方下半場一度搶回不少控球權，但未能創造出具威脅埋門，至於主隊攻勢未見減弱。83分鐘，卡斯拉莫諾夫殺入禁區起腳，被葉鴻輝撲出。2分鐘後，東方終告失守，後備入替的丹尼索夫右路傳中，埋伏遠柱的羅索諾夫接應頂入，為球隊一錘定音。最終東方以0比1不敵索迪亞拿，今屆「亞協盃」在跨區4強止步。

賽後東方主教練盧比度（Chino）承認索迪亞拿實力強勁，但認為球隊證明有能力與對手周旋，並對球員表現感滿意：「我對所有球員感到好驕傲，佢哋今場付出晒所有，我對佢哋表現完全冇怨言。」東方今場後備席僅7人候命，其中23歲或以上球員只有3人，Chino表示球隊板凳深度欠奉，形容要求一班年輕的後備球員去改變戰局非常困難，但深信今次賽事，能讓球員吸取寶貴經驗。

至於東方中堅馬高斯，則對比賽後段失守感失望，但認為球隊今場表現值得嘉許：「我哋賽前目標係唔失波，但對手喺比賽尾段成功把握1次機會，冇辦法力保不失，我哋都無能為力，但球隊今場整體表現係唔錯。」總結今屆「亞協盃」之旅，馬高斯形容過程非常困難：「上季因為聯賽腰斬，我哋自1月開始冇比賽，對我哋嚟講係唔容易，結果我哋喺泰國嘅分組賽踢得好好，係值得嚟到呢個階段。」