亞協盃　東方龍獅出局　胡晉銘向球迷致歉

港超代表東方龍獅周二（6日）於「亞協盃」跨區4強大戰，作客1球僅負烏茲別克球隊索迪亞拿。賽後中場胡晉銘向球迷致歉，並對自己在上半場錯失入球機會感到失望，希望狀態可以盡快谷起，以在本地賽事踢得更好。

東方龍獅最終未能再晉一級，只能在跨區4強止步，賽後中場胡晉銘先向所有在電視上，為球隊打氣的球迷致歉：「要講聲唔好意思，場波最後令到大家失望，但係我覺得都有得着嘅，希望大家繼續支持東方，我哋會努力爭取喺本地賽事拎到好成績。」

除此之外「晉銘」在上半場曾在禁區頂起腳，但射得太正下，被門將接實，對於錯失這次黃金機會，令球隊未能在劣勢下先開記錄，他亦感到十分失望：「個球波控落嚟估唔到有咁大個機會，同埋射完我先察覺到原來門將失咗位，自己無望過龍門就好急起腳，所以處理得唔好。喺球隊以防守為主下，自己竟然把握唔到僅有嘅機會。」

總結今場賽事，「晉銘」坦言索迪亞拿實力未算太強，球隊絕對有能力應付，落敗有點欠運：「球隊能夠踢出賽前部署，鎖死咗對方主力，甚至喺下半場都有啲控球時間，我會形容個球失波做唔好彩。」「晉銘」續指目前仍在季初階段，希望球員可以憑着這場高強度賽事催谷狀態，以及進一步改善進攻這個老毛病。