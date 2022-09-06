創驚喜！香港U18女籃挫約旦 林卓盈李詩淇外圍靈光

港隊在亞洲賽憑着出色的整體發揮及外圍投射，以兩分之差擊敗約旦。(FIBA圖片)

香港於FIBA亞洲U18女子籃球錦標賽傳來捷報！印度之旅周二(6日)迎來第2仗面對同組球隊約旦，港隊憑林卓盈攻入全隊最高的16分，當中包括與李詩淇合共轟入7顆三分球，全隊合力以43比41擊敗約旦，獲得寶貴的首勝，升上小組第二名，教練趙永良表示以躋身4強為首要目標。

港隊在Division B賽事首場分組賽不敵蒙古，但球員經過檢討及調整後，改善了毛病。首節與約旦打成5比5平手，半場領先16比14。轉捩點在第3節，港隊在外圍發揮出色，拉開比數，最終關頭頂住壓力並以43比41勝出。下仗將對馬來西亞。

教練趙永良欣喜球員獲得首場勝仗，疫下難得出外比賽各方面都要努力克服，「始終香港學界比賽停了太耐（5X5)，所以我都同球員講『逐場逐場咁打』，不要給太多不必要的壓力自己，目標當然是先殺入4強，之後再看有沒有機會升Division A！」

戴卓彤及干潁堯本仗合共貢獻12分及30個籃板，表現同樣突出。港女籃將於周三最後一場分組賽鬥馬來西亞，馬國先後不敵約旦及蒙古暫列小組末席。