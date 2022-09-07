夏蘭特創造3大紀錄　曼城大炒西維爾

周三(7日)凌晨歐聯分組賽開打，G組英超豪門曼城作客以4比0大勝西甲球隊西維爾，「藍月亮」射手艾寧夏蘭特又發威，個人梅開二度，成為曼城史上首位喺英超及歐聯首次為球隊披甲就入波嘅球員。

與此同時，呢位22歲挪威國腳職業生涯踢20場歐聯累積入25球，成為歐聯史上最快及最年輕入到25球嘅球員，勁過2位球王美斯同C朗。

曼城今夏簽入艾寧夏蘭特，填補中鋒空缺，就係為咗爭奪歐聯冠軍，佢亦不負所望，開賽20分鐘近門剷入，為曼城打開紀錄。

換邊後，菲爾科頓射成2比0，之後呢位22歲英格蘭國腳射門，被西維爾門將耶辛尼保奴撲出，艾寧夏蘭特補射入網，加上中堅魯賓戴亞斯補時近門撞入，送夠4隻蛋畀西維爾。

主角艾寧夏蘭特今季各項賽事為曼城上陣8場轟入12球，入球率極高，佢亦成為歐聯史上第4位為3支唔同球隊入波嘅球員，另外3位係摩連迪斯、沙維奧拿、伊巴謙莫域。

艾寧夏蘭特最犀利係僅踢20場歐聯已入25球，成為賽事史上用最少場數入到25球嘅球員。值得一提，美斯出道後，踢首20場歐聯僅入8球，C朗踢首20場歐聯更加冇波入，更加反映夏蘭特驚人潛力。

同組另1場，多蒙特憑馬高列奧斯、拉菲爾古里路、祖迪比寧咸各入1球，主場以3比0擊敗哥本哈根。