麥巴比閃電入波　PSG擊敗祖雲達斯

周三(7日)凌晨歐聯H組兩強交鋒，法甲王者巴黎聖日耳門(PSG)憑基利安麥巴比上半場梅開二度，主場以2比1擊敗意甲球隊祖雲達斯。

麥巴比職業生涯第5次喺歐聯開賽頭5分鐘入波，僅比紀錄保持者兼隊友美斯少1次，呢位法國國腳年僅23歲，要打破美斯嘅「歐聯快槍手」紀錄，指日可待。

開波僅5分鐘，尼馬笠傳入禁區，基利安麥巴比第一時間凌空抽射入網，祖雲達斯亦有前鋒米利克頭槌攻門，非常有威脅，但PSG門將基安盧基當拿隆馬神勇救出。

祖記扳平唔到之餘，更於22分鐘再失1球，阿舒拉夫橫傳，基利安麥巴比快腳勁射入網，成為歐聯史上單場最快射入祖雲達斯2球嘅球員，舊紀錄係C朗2013年10月創下，當時佢開賽29分鐘為皇馬攻入祖記2球。

換邊後冇耐，祖雲達斯由後備上陣嘅中場韋斯頓麥堅尼頂入，追至1比2。不過，PSG仍然佔有較多攻勢，包括基利安麥巴比射門貼柱出界，尼馬主射罰球僅高出，最終PSG維持贏2比1，旗開得勝。

被網民稱為「麥總」嘅基利安麥巴比賽後當選今場最佳球員，佢話：「我哋下半場表現冇上半場咁好，我知我哋仲有弱點，領先2比0後，我有所失誤，我一生之中錯失好多入波機會，呢種事情經常會發生，要努力改善，歐聯唔易踢，如果易踢，我哋一早贏咗冠軍。」

同組另1場，賓菲加由拉法施華、阿歷斯基莫度各建一功，主場以2比0擊敗海法馬卡比。