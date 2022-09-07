杜曹「教車」100戰輸波　歐聯喪爆7.25倍冷W

周三(7日)凌晨歐聯E組爆出冷門，克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模主場以1比0擊敗2021年歐聯冠軍車路士，爆出7.25倍冷主W。

今仗係杜曹執教車路士第100場比賽，估唔到遭遇滑鐵盧，加上英超成績亦欠佳，睇怕呢位德國名帥未來日子難捱。

車路士原本有機會先開紀錄，夏維斯左路傳中，但奧巴美揚卻面前失機，車仔入唔到，轉個頭就失守，被薩格勒布戴拿模前鋒米斯拿夫柯錫單刀射入，當時只係開賽13分鐘，照計車路士仲有大把時間追，但卻欠運，包括奧巴美揚入波，被吹越位。

踢到86分鐘，列斯占士射門中柱唔入，注定車路士全失3分，亦係杜曹執教車路士以來，首次遭遇作客3連敗。

車路士今夏斥資2.78億歐元收購球員，屬於歐洲5大聯賽增兵支出最多嘅球會，但結果不似預期，近5場比賽輸3場，賽後領隊杜曹話：「我對於球隊表現感到憤怒，亦好嬲自己，我哋明明有良好嘅操練同備戰，但卻發揮唔出應有水準，我需要負責，所以好嬲自己。」

車路士今場有15次射門，比對手多9次，但都入唔到波，攻力把握力差，成為輸波最大關鍵。

同組另1場，AC米蘭靠沙利麥卡斯入波，作客以1比1逼和薩爾斯堡。