夏薩特鹹魚翻生　1射1傳助皇馬大勝

周三(7日)凌晨歐聯F組，上屆冠軍皇家馬德里作客以3比0大勝些路迪，經常受傷嘅「玻璃腳」夏薩特鹹魚翻生，後備上陣射入1球及1次助攻。不過，皇馬教練安察洛堤未必笑得出，因為首席射手賓施馬受傷，將影響未來賽事部署。

蘇超球隊些路迪開賽22分鐘有1次射門中柱彈出，雖然皇馬避過一劫，但踢到30分鐘，「銀河艦隊」都係遭到打擊，賓施馬受傷退下火線，由夏薩特入替，估唔到呢位31歲比利時國腳成為主角。

皇馬下半場初段由雲尼斯奧斯祖利亞射入打開紀錄，呢位巴西國腳效力皇馬以來，首次連續4場入波。跟住輪到夏薩特表演，佢中路突破後，斜傳畀莫迪歷射成2比0，呢位36歲老將成為皇馬史上喺歐聯第3大年紀入波球員。

踢到77分鐘，夏薩特近門射入，打破8個月球會賽事入球荒，亦係佢近5年首個來自非死球嘅歐聯入波，的確非常難得。

夏薩特今場踢咗60分鐘有2次射門入1球，43次觸球，33次傳波有31次成功交畀隊友，亦有3次創造機會，4次同對手地面對抗有3次勝出，踢出近年代表作，如果賓施馬未來賽事缺陣，相信夏薩特有望擔任正選。