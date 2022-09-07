魯特闖美網4強成首位挪威人　距「世一」再近一步

被列為5號種子的魯特周三成為史上首位躋身美網男單四強的挪威球手，他在第三盤一度落後下成功挽救兩個「盤點」，終以直落三盤6比1、6比4、7比6(4)力挫對手，繼今年法網生涯第二次闖入大滿貫準決賽，同時距離爭取世界「一哥」位置再近一步。

在今屆法網已袋走亞軍的魯特，很大機會成為世界新「一哥」，如果他與西班牙新星艾卡華斯均同時躋身決賽，則誰勝就能當上世界第一，而目前按排名積分仍然是拿度有機會重奪「一哥」寶座。

魯特周三在男單8強戰遇上13號種子意大利的貝納天尼，在第三盤一度落後2比5，幸而力救多個關鍵球，以直落三盤力壓貝納天尼，成功闖關，並向個人爭取首個大滿貫錦標再走近一步。

對於有機會成為新「一哥」，魯特賽後坦言:「我不會想太多排名的問題，當然這是所有年輕球手的夢想，的確對我是有點額外的推動力，但我要非常非常幸運，才能以世界第一身份離開紐約。」本身是泥地專家的魯特，都期望可以成為一個全面的球手，並加強正手抽擊的能力，這位23歲的年輕新星，期望下一輪可與澳洲的基治奧斯較量。

不過，魯特的期望很快便粉碎，相隔兩小時後，另邊廂舉行的8強戰，日前淘汰「世一」麥維迪夫的基治奧斯，與另一個俄羅斯球員卡查諾夫激戰了五盤，二人全場共發出61個ACE，最終卡查諾夫以7比5、4比6、7比5、6比7(3)、6比4力挫基治奧斯，躋身男單4強。