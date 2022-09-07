港超聯　隨深水埗首操　蒙古新援奧恩博：有啲辛苦

港超聯新升班球隊深水埗，今季從蒙古超級聯賽球隊SP獵鷹簽入奧恩博（Oyuka）。這名2001年出生的新晉蒙古國腳，周三（7日）早上正式參與球隊操練，並在首操後坦言有點辛苦，希望自己能夠盡快適應及幫助球隊。

剛完成隔離的Oyuka，今早正式隨深水埗在石硤尾公園草地足球場復操，而訓練完結後主教練潘文迪，更安排他在場外慢跑30分鐘，以提升其體能。另外由於Oyuka暫時只能說簡單英語，因此訓練時需要在翻譯員的陪伴下，才能完全了解教練要求。

作為少數外流的蒙古球員，Oyuka在訓練後接受訪問，坦言狀態沒有太大問題，但在炎熱天氣下訓練有點辛苦，自己會繼續努力練習及學習，希望新季可以幫助球隊。「Oyuka」續指香港球隊的訓練模式與蒙古有很大分別：「蒙古教練比較着重理論，香港教練就會叫球員試多啲，有更多實踐機會。」

新援奧恩博首次隨球隊操練，主教練潘文迪指他在訓練期間表現積極，不斷尋求做得更好，但始終一段時間未有參與比賽，暫時仍需要慢慢提升體能及狀態。「迪Sir」表示初步了解Oyuka可以擔任右路多個位置，同時亦能勝任中場，相信他的加盟對球隊有一定幫助，但預計這名年輕球員，在周六對冠忠南區的「菁英盃」賽事不會上陣。