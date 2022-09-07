利物浦多傷兵　踢歐聯穩陣行先

歐聯A組首輪大戰，拿玻里主場硬撼利物浦。拿玻里開咧後未輸過，利物浦不能大意，而且「紅軍」傷兵滿營，客場唔敢亂攻，加上近年歐聯碰頭例少交收，捧2.5球入球細乃明智之選。（Now 643周四凌晨3時直播）

拿玻里換血磨合需時

拿玻里開季頭5仗聯賽取得3勝2和，但要留意佢哋今季大換班，多名舊臣如梅頓斯、恩斯治尼、高列巴尼、法比安彭拿等離隊，因此接連借入拉斯柏度尼、尼當比利、基奧雲尼施蒙尼等新血，仍需要時間適應。而且拿玻里上仗意甲反勝拉素2比1，球員耗力不小，今仗就算有地利亦未必搶攻。

利物浦季前捧走社區盾後未好過，頭6仗聯賽只得2勝3和1負，最攞命係佢哋勁多傷兵，包括隊長佐敦軒達臣及堤亞高艾簡達拿，主帥高普上仗對愛華頓，索性畀打開翼鋒嘅法比奧卡華路移後打中場，點知表現欠佳仲傷埋。

沙迪奧文尼今夏轉投拜仁後，牽一髮而動全身，貴價箭頭達雲紐尼斯仍未融入，王牌穆罕默德沙拿更連續3仗食白果，作客唔敢輕舉妄動。

查實兩軍都幾有緣，近4屆歐聯有2屆於分組賽碰頭，而呢2屆共4次交手，「紅軍」只得1勝1和2負，而且全開2球或以下，加上今仗只係首輪賽事，唔輸都收貨，入球細值博。

直播表

周三6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 湘南比馬

周三6:00pm 韓職 全北汽車 Vs FC首爾

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周四0:45am 歐聯 阿積士 Vs 格拉斯哥流浪

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周四0:45am 歐聯 法蘭克福 Vs 士砵亭

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周四1:00am 法甲 羅連安特 Vs 里昂

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周四3:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 柏辛域陀尼亞

Now 645

周四3:00am 歐聯 熱刺 Vs 馬賽

Now 644

周四3:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 拜仁慕尼黑

Now 646

周四3:00am 歐聯 拿玻里 Vs 利物浦

Now 643

周四8:30am 自由盃 法林明高 Vs 沙士菲

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