吳諾弘下月戰U23亞錦賽　正面看待男花隊內競爭

「亞洲U23劍擊錦標賽」下月7日至11日假科威特舉行。22歲的香港花劍代表吳諾弘今日（7日）出席品牌活動，稱會寓賽於操，為新賽季熱身。現時男花隊內競爭激烈，他認為是好事：「他們都是師兄，我唯有盡力衝擊、突破，希望在團體賽佔一席位。」

運動品牌FILA宣布贊助香港劍擊代表隊，為運動員、教練和工作人員提供隊服。吳諾弘今日到iSQUARE專門店出席合作儀式，透露會參加下月舉行的U23亞錦賽：「我原本以為自己超齡，看報導才知道有得打！」明年4月開始巴黎奧運積分周期，同年9月舉行杭州亞運，雖然賽程密集，但Lawrence不擔心影響表現：「我們要做的事沒變，會認真對待任何比賽。況且每季都一樣辛苦，相信我們日常訓練足以應付比賽量。」

各劍種中，男花隊內競爭尤其激烈，除了張家朗和蔡俊彥穩佔團體賽兩席，Lawrence、楊子加、崔浩然和張小倫皆在角逐其餘兩席。Lawrence形容是良性競爭：「情況與我爭取東奧資格類似。其他人都是師兄，大過我，經驗豐富過我，我可以做的只是努力訓練和比賽，盡力衝擊、突破，希望和東奧一樣佔一席位。」

花劍新星鄭鐵男亦會參加U23亞錦賽，這是他自4月勇奪世青冠軍後的首個國際賽：「始終U23亞錦賽是成年賽，我才17歲沒壓力，可以放開打，輸贏都好打好自己就夠。」不過，剛升上中六的他透露，為準備DSE，來年會調整訓練量，短期內亦不會考慮轉為全職運動員：「我有想過不考DSE，中六畢業就轉全職，但爸媽想我讀大學，轉全職是比較遙遠的事。」

同場的重劍選手朱嘉望回顧7月世錦賽期間，因確診新冠肺炎錯過個人賽，令自己上了寶貴一課：「以前會想為什麼會這樣，現在明白很多事控制不了。面對突如其來的事，不抱怨，處理好就OK。」她直言爭取巴黎奧運資格壓力大，希望女重劍遇強愈強，並在杭州亞運衝擊團體賽金牌。