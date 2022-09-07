死亡C組小心至上　拜仁求穩細盤得米

歐聯「死亡C組」重頭戲，國際米蘭主場迎戰拜仁。國米今年再抽下籤，要與拜仁及巴塞爭出線，今仗首輪主場迎戰拜仁，勢必踢得謹慎，拜仁作客亦毋須急於搶攻，雙方近5次歐聯交手4次開2球或以下，預計今場入球唔會多，宜捧3.5球入球細。（Now 646周四凌晨3時直播）

國際米蘭由2018年起，連續3年歐聯分組賽出局；去年球隊籤運稍佳，即與皇家馬德里攜手出線。但今屆「藍黑兵團」再遇下籤，撞正要同拜仁及巴塞隆拿爭晉級，肯定惡戰連場。

國米主場集中防守

事實上國際米蘭開季表現飄忽，早前意甲敗於拉素腳下，回巢嘅比利時「魔獸」盧卡古表現時好時壞，進攻集中另一前鋒拿達路馬天尼斯一人身上。上仗「米蘭打吡」佢哋更以2比3不敵AC米蘭，防線甩漏甚多，吸取教訓之後，今場肯定會集中防務，盡力保住不失。

德甲班霸拜仁慕尼黑雖有羅拔利雲度夫斯基離隊，但佢哋喺聯賽表現仍然強勢，新兵前鋒沙迪奧文尼極速融入，美中不足係上仗德甲對柏林聯，僅能賽和1比1，攻力及戰術安排明顯需要再作調整。

不過，拜仁矢志於今場爭勝博反彈，該隊近年亦從未試過分組賽出局，今仗作客國米預計踢法穩中求勝，避免球員過度谷前而失波，今仗拜仁小勝機會頗高，玩入球細就更明智。