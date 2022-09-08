利物浦崩潰慘輸1比4　高普步杜曹後塵？

開季成績差勁嘅利物浦，周四(8日)凌晨歐聯分組賽全面崩潰，作客意甲拿玻里紀錄性慘輸1比4，一條防線「放題式」連環犯錯，考慮到拿玻里自己把握唔到兼冇運，今場已經算「輸得少」。利物浦領隊高普被炒賠率急跌，佢賽後被問到驚唔驚步德國同胞杜曹後塵，高普就話利物浦高層比較「冷靜」，重申自己帥位穩陣。

利物浦喺英超開季6場只得2勝，今仗歐聯A組首戰作客拿玻里，畀拿玻里高速進攻打到風聲鶴唳。開波唔夠1分鐘，域陀奧森漢窄角度射門中柱，5分鐘利物浦老將占士米拿禁區內用手擋波輸12碼，施連斯基操刀先開紀錄；17分鐘輪到華基爾雲迪積克禁區踢跌域陀奧森漢再輸12碼，不過今次域陀奧森漢主射被救出。

「紅軍」大難不死，但後防繼續發夢，31分鐘拿玻里一次簡單撞牆，森保安古沙無人看管下射入；44分鐘利物浦中堅中高美斯犯錯，基奧雲尼施蒙尼再入1球贏到3比0。換邊後2分鐘施連斯基連環射門拉開到4比0，利物浦2分鐘後由路爾斯戴亞斯破蛋，之後時間拿玻里仲浪費多次機會，但仍然大勝4比1完場。

今場係利物浦喺歐聯時代最大敗仗，佢哋之前曾經輸過畀巴塞隆拿(2019年)同皇家馬德里(2014年)0比3，隨住今場慘敗，有博彩公司亦將高普被炒賠率，由原先67倍急降至13倍。高普賽後被問到擔唔擔心步杜曹後塵，喺歐聯輸波後突然被車路士炒魷，高普就妙答：「唔擔心，但邊個知道？我哋同車路士嘅分別係班主，我哋嘅班主比較冷靜，佢會預期我自己搞番掂，而唔係考慮其他人，如果有一日班主改變主意，佢會通知我。」