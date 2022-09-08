計算得失分憾未晉級 香港U18女籃亞洲賽爭逐名次賽

擁抱挫折是成長中的一課。香港女子籃球代表隊周三於印度舉行的FIBA亞洲U18錦標賽中，雖然逾半場領先馬來西亞，可是被針對性防守內線後亂了陣腳，未能及時調整過來，最終以51比65反勝為敗，小組賽錄得1勝2負，計算得失分後敬陪末席，未能躋身爭取前4名賽事，縱然帶有遺憾，但港隊教練團相信年輕球員經過國際舞台洗禮，將有助提升她們的視野及心態。

在本地學界賽事近年停滯的情況下，經驗是港隊最渴求的磨練，面對實力相若的馬來西亞，賽前教練趙永良預計是一場五五波，挾着周二勇挫約旦的成績，眾將於比賽初段入局迅速，干潁堯竄進籃底連番得手，連奪6分，「開局時球員做得好，內線發揮出色，首節領先19比11，半場仍保持3分領先，但半場後對手針對性防守我們內線，球員未能及時調整過來。」趙Sir稱。

籃球從來都是鬥力鬥志的比拚。當球員想用個人能力去搶分，但卻被嚴防時，變化進攻手段是跳出困局的方法，可惜港隊今仗的三分球低迷，26次起手僅入兩球。第3節對手打出一波12比0攻勢，令形勢逆轉，最終在全隊命中率只有26%下，港隊以14分之差告負。港隊有3人得分上雙，干潁堯獨取13分，而蔡汶萱及林卓盈各錄得10分進帳。

主教練趙永良指疫情下球員很久未有高強度比賽，「3日應付3仗對她們的體能要求甚高，今仗球員的進攻手段調整得較慢，也反映出球員的大局觀不足，未能應對場上變化，這都是她們需學習的地方。」

完成分組賽後，蒙古3戰全勝直入4強，港隊與馬來西亞及約旦同樣是1勝2負，需以得失分排名，最終港隊因細分稍遜於兩隊，只能排第4，將於明天(周五)對另一組第4名的馬爾代夫，爭取7至8名次賽。