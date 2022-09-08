連勝斷纜打窒道氣 阿仙奴捱「細」界
2022年09月08日 14:01
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(Getty Images)
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歐霸盃分組賽開打，A組瑞士球隊蘇黎世主場鬥英超阿仙奴，蘇黎世聯賽成績一般，但踢歐霸盃表現醒神，要贏佢哋唔係咁易。阿仙奴上仗英超不敵曼聯，5連勝走勢斷纜，難免打窒道氣，加上今場可能輪換陣容，不宜高估。睇番阿仙奴近5場歐霸盃，有4場總入球係3球或以下，寧博中位數3.5球嘅入球細。（Now 643周五凌晨零時45分直播）
蘇黎世歐戰夠硬淨
蘇黎世喺瑞士超7戰僅得2和5負仲未開齋，不過佢哋轉戰歐洲賽往往有超水準演出，由外圍賽計起，今屆歐霸盃4戰全勝只失一球，亮麗戰績支持之下，主場出擊加埋球迷打氣，球員信心倍增。不過佢哋整體實力始終唔及阿仙奴，預料會採取穩守突擊，以不敗做目標。
阿仙奴英超開季一度5連勝，直至上仗作客1比3不敵曼聯，先至斷纜。其實「兵工廠」季初大部分對手實力較弱，佳績背後存在「水分」，加上佢哋踢歐霸盃慣常以副選應戰，未必佔有太大優勢，就算贏波估計都係小勝居多，客Ｗ太熱冇肉食，博入球細更划算。
直播表
周五0:45am 歐霸盃 費倫巴治Vs基輔戴拿模
Now 646
周五0:45am 歐霸盃 赫爾辛基Vs貝迪斯
Now 644
周五0:45am 歐霸盃 盧多格德斯Vs羅馬
Now 645
周五0:45am 歐霸盃 蘇黎世Vs阿仙奴
Now 643
周五3:00am 歐霸盃 曼聯Vs皇家蘇斯達
Now 643
周五3:00am 歐霸盃 拉素Vs飛燕諾
Now 645
周五3:00am 歐霸盃 南特Vs奧林比亞高斯
Now 646
周五3:00am 歐協聯 韋斯咸Vs布加勒斯特星隊
Now 644