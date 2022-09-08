香港隊　備戰亞青外　港隊U20明拍跳泰國U19

正於泰國備戰「U20亞洲盃」外圍賽（亞青外）的港隊U20，周五（9日）將與泰國U19代表隊進行「拍跳」。主教練張健峰講到當地備戰情況，認為球隊已了解戰術要求，希望球員能透過友賽，進一步提升比賽狀態。

將於9月中赴印尼出戰亞盃外的港隊U20，大軍上周三（3日）已抵達泰國進行集訓。球隊於泰國當地下榻的酒店設有訓練設施，早前港隊及港超球隊傑志都曾經入住，「張峰」大讚訓練設施及環境不俗，認為今次海外集訓有助球員專注備戰，並分享到球隊的操練情況：「球員一日兩課操練進度幾好，催谷球員體能嘅時候，佢哋都可以專心做恢復，集中力同專注度都做得好好。」

港隊U20即將與同樣正備戰亞盃外的泰國U19進行友賽，「張峰」表示希望籍此機會，檢視球隊在比賽中執行戰術的能力：「希望球員發揮到我哋建立嘅嘢，過去兩個月集訓，球員理解戰術嘅情況係清晰嘅，但執行上，球隊跟唔跟到比賽節奏，做唔做到同一樣嘢，呢樣佢哋需要去適應。」「張峰」透露早前隨東方龍獅出戰「亞協盃」的馬希偉，將於稍後歸隊，未必能趕及出戰今場友賽，此外鄧筵霑等部分球員有傷在身，今場上陣成疑。