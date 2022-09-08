艾卡華斯能人所不能　神奇表現殺入美網4強

西班牙網球新貴艾卡華斯又爆驚人舉動，周四於美網男單8強面對意大利球手仙拿一仗中，能人所不能地打出一記後手球，令全場起立拍掌，他更在出局邊沿成功挽救決勝分，最終以6比3、6比7(7比9)、 6比7(0比7)、7比5及6比3實現大逆轉，神奇地打入最後4強。

19歲的艾卡華斯憑極具侵略性的表現，早已被視為世界網壇明日之星，本仗他與仙拿激戰5小時15分鐘，戰情如坐過山車般，不過小伙子未有一刻言棄，第2盤仙拿打出一個正手抽擊時，艾卡華斯本來已「跑過籠」失位，擊球在他背部位置，於是他機警跳起，再用後手球回敬，最終勝出該球，其技驚四座的表現，贏得全場起立拍掌，其教練、名宿費拉羅也展現滿意笑容。

連輸兩盤「搶七」失敗後，艾卡華斯在第4盤更面臨出局，幸好他勇救勝分，並以7比5扳平，最後激鬥至紐約凌晨2時50分才過關，精力過人的他還不願離場，留在場邊為球迷簽名。

「坦白說我也不知道自己怎樣能打出那球（後反手），我只知要時刻相信自己，相信比賽。」艾卡華斯於4強將對「拿度殺手」泰科爾，該美國球手以3比0淘汰魯列夫。