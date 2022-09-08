曼聯出戰歐霸　C朗馬古尼係時候做好戲

歐霸分組賽E組首輪大戰，兩支出線熱門曼聯同皇家蘇斯達喺奧脫福球場正面交鋒。曼聯4連勝重上正軌，同主帥坦哈格調整咗戰術，改打穩守突擊有關，但皇蘇亦非善男信女，加上「紅魔」近年歐霸對住西甲兵例少交收，2.5球入球細更可取。（Now 643周五凌晨3時直播）

吸取開咧兩連敗嘅沉重教訓後，曼聯主帥坦哈格亦面對現實，近期刻意改踢穩守突擊，務求先做好防守，再憑反擊搵食，戰績立即反彈，近4仗全部贏晒，包括擊敗死對頭利物浦同阿仙奴，而且只失兩粒，呢條「方程式」確係有效，球員信心返晒嚟。

馬古尼落場必醒醒定定

曼聯兩位「大哥」C朗同哈利馬古尼今仗有機會擔正，尤其係隊長馬古尼之前咁多蝦碌嘢，難得正選披甲勢必醒醒定定，跟足坦Sir部署，唔敢亂咁標波，而新加盟嘅防中卡斯米路亦可進一步鞏固防守，以佢哋近期防線演出，絕對有力抵擋皇蘇進攻。

另一邊廂，皇蘇今夏賣走前鋒阿歷山大伊沙克及翼鋒贊奴沙，對進攻唔多唔少都有影響，佢哋近4仗取得2勝1和1負，輸波嗰場係對住勁旅巴塞，雖敗不辱，其餘3仗全開2球或以下，包括上仗逼和馬體會，防守演出硬淨，今晚作客唔會急於搶攻，預料會小心翼翼。

睇番曼聯近4次喺歐霸出戰西甲球隊，法定時間取得2勝2和，全開2球或以下，其中一仗正正係主場同皇蘇互交白卷，分組賽啱啱開始隨時鬥穩陣，寧捧細盤。