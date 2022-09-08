日乙尚餘8輪賽事，可以話係進入最後直路。直接升班、升班附加賽資格甚至係護級形勢已經開始有眉目，今日就同大家睇下現時日乙大勢。

FC橫濱穩奪直接升班資格

上季晌日職聯包尾降班的FC橫濱，今季晌日乙由開季至今，一路都以略略超班的姿態晌聯賽榜帶頭。截止第34周，FC橫濱已經累積67分，帶離第三位的岡山綠雉多達10分，取得直接升班資格的機會高唱入雲。

FC橫濱陣中，除了有國寶級的中村俊輔在陣，仲有渡邊千真、伊藤翔等名將在陣，有一定星味，不過講到場上表現，就不得不提小川航基。呢位25歲、身高達6呎1吋的中鋒，今季晌日乙大爆發，暫時晌日乙出場33次取得20個入波，晌日乙射手榜領先。小川航基過往就代表過日本所有年齡組別的國家隊上陣，假如下季繼續留隊，即使升上日職聯都要繼續留意呢位高大射手的表現。

以2分落後於FC橫濱排第二的新潟天鵝，對上一次晌日職聯角逐已經係2017年的事，若然今屆能夠取得升班資格，肯定會令擁躉興奮若狂。雖然新潟天鵝而家晌日乙只係排第二位，但得失球比率卻比FC橫濱更佳，成績名列前茅都係相當合理。

新潟天鵝陣中同樣有唔少具日職聯經驗的戰將，舞行龍、千葉和彥、高木善朗等皆是有名之輩；而前中國國腳高昇之子、晌大阪飛腳青訓系統出身的高宇洋今季亦在陣中，年僅24歲的佢今季晌新潟天鵝中場擔大旗，相信來季升班後依然會係主力球員。

升班附加賽資格爭崩頭

第三至第六位的升班附加賽資格席位的爭奪戰，相比起榜首兩隊就激烈得多。根據規定，日乙球會需要持有有效的日職聯牌照先可以參加升班附加賽，而現時由第三位的岡山綠雉數到去第十位的町田澤維亞，皆有日職聯牌照，所以肯定唔會有球隊被免去資格的問題。

從未在日職聯角逐的岡山綠雉，現時有57分排第三，距離第六位的大分三神已有5分距離，升班附加賽資格相對較為穩陣，相信岡山綠雉的忠實擁躉都會相當期待球隊可以得到日職聯亮相的機會。岡山綠雉陣中的本土球員大多名不見經傳，踢得出成績就多得一眾擔起大旗的外援球員。後防有荷蘭中堅佐迪布積斯領軍，中場亦有具備豐富澳職聯經驗的史提芬莫克在陣，前線更有巴西射手堤亞高艾維斯及澳洲中鋒米歇爾杜基掛帥，實行雙鬼拍門，當中晌亞洲打滾多年的堤亞高艾維斯今季暫時取得14個入波，可以話係岡山綠雉今季的重臣。

季初備受睇好的仙台維加泰，現時以2分落後岡山綠雉排第四，球隊近期更打出一段4連敗的走勢，爭奪直接升班的機會已經相當渺茫，現時最主要的目標肯定係保住附加賽席位。仙台維加泰陣中有梁勇基、遠藤康兩個國腳級老將在陣，但暫時最值得留意的卻係富樫敬真及中山仁斗呢對土炮前鋒孖寶，二人開季至今已合共取得23個入波，難怪仙台維加泰的入球數字冠絕整個日乙，不過要保住附加賽資格就真係要好好改善後防演出。

至於九州三雄熊本羅亞素、大分三神及長崎成功丸就分佔第五、六、七位，而三隊之間只係有3分之距，不論係為升班附加賽資格定係晌九州的地位，三隊都肯定爭崩頭。熊本羅亞素今季由日丙重返日乙，本來被視為護級份子，而家有機會爭升班都算係令人大跌眼鏡，陣中的高橋利樹絕對值得被留意，呢位24歲的土炮射手今季已經取得12個入波，未來的發展如何值得被注視。

至於今季由日職聯降班的大分三神，可以話爛船總有三斤釘，降至日乙之後依然保持到一定的戰鬥力，老牌長人中鋒長澤駿今季暫時取得9個入波成為球隊首席射手，加上8月尾又得到同名古屋鯨魚解約的國內頂級前鋒金崎夢生加盟，來緊的攻擊力值得被期待。

2019球季開始由日職聯降至日乙角逐、近兩季都係晌升班附加賽失諸交臂的長崎成功丸，今季同樣繼續為升班附加賽資格努力。長崎成功丸今季打了32場只得39個入波，攻擊力疲弱可說是成績欠突出的致命傷，幸好球隊只錄得33個失球，尚算取得平衡。巴西前鋒艾迪加祖尼奧今季暫時取得10個聯賽入球，包辦長崎成功丸的大部份入波，球隊餘下賽程食粥定食飯真係睇佢。

包尾四隊力爭逃出生天

日乙降班席位誰屬的規定就相對簡單，包尾兩隊來季就要直接降落日丙作戰。沖繩球隊FC琉球現時積29分包尾，但距離尾二的岩手盛岡仙鶴只有1分，同尾三、四的大宮松鼠及群馬草津溫泉亦只有2分差距，邊兩隊降班依然變數甚大。

群馬草津溫泉向來都係日乙的護級份子，上季排尾五僅僅逃過降班厄運，今季請來前浦和紅鑽監督大槻毅執教依然未見起色。群馬草津溫泉今季暫時錄得全日乙最少的25個入波，來到季尾階段要改善亦唔容易，唯有寄望佢哋的全土炮班底可以製造奇蹟。

尾三的大宮松鼠，過往都算係頂級聯賽的中堅份子，即使降落日乙後亦甚少要為護級煩惱，勢估唔到球隊近呢兩季成績急轉直下，繼上季後今季又要掙扎求存。論陣容大宮松鼠唔算太差，菊地俊介、矢島慎也、泉澤仁、河田篤秀等皆為日乙的實力派，只要能夠好好改善大上大落的表現，相信大宮松鼠的護級機會相對樂觀。

今季日乙升班馬岩手盛岡仙鶴，一如所料要為護級而努力，球隊今季入球甚少，但失球數字卻冠絕日乙，難怪要深陷護級漩渦。岩手盛岡仙鶴雖然有唔少外援在陣，但卻表現平平，加上本土球員班底質素麻麻，即使之前試過爆冷擊敗榜首的FC橫濱，相信亦只係曇花一現，未來的護級路途相信荊棘滿途。

扎根沖繩的FC琉球，一向有唔少擁躉支持，上季有不俗表現的佢哋今季竟然成為包尾大幡，相信好多球迷都始料不及。FC琉球今季和波多達11次，可說是搶分的致命傷。不過球隊晌七月得到加納前鋒阿當蘇利加盟後，攻擊力明顯有改善，呢位出場6次已取得3個入波的射手可以話係FC琉球護級路上的重要命脈。

日乙現時無論係爭標、升班附加賽席位誰屬與級護級形勢皆相當緊湊，想知道今季餘下時間發展如何，各位球迷記住留意日乙的相關直播喇！

本周日職聯直播時間：

9月10日下午5：30 川崎前鋒 對 廣島三箭 有線電視604／664

9月10日下午6：00 橫濱水手 對 福岡黃蜂 有線電視601／661

9月10日下午6：00 大阪櫻花 對 鳥棲砂岩 有線電視605／665

9月11日中午12：00 北海道札幌岡薩多 對 磐田山葉 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

9月10日下午5：00 FC橫濱 對 櫪木SC 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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