以「大港腳」經驗衝擊亞青外　趙聡悟曾以行挑戰列強

港隊即將在9月14至18日，出戰U20亞洲盃外圍賽（亞青盃）F組賽事，今次23人大軍名單中，最為矚目的必屬早前曾隨大港腳出戰「東亞盃」、現正效力傑志的趙聡悟（Sohgo）及曾以行（Ellison），兩人皆希望帶領港隊，爭取自1977年後再次殺入決賽周。

港日混血兒趙聡悟剛在港隊對日本的「東亞盃」賽事後備入替，以17歲之齡上演大港腳「地標戰」，Sohgo坦言這次經歷相當難忘：「始終本地聯賽水準同日本、南韓有分別，親身體驗高水平國際賽事，令我了解到同亞洲列強嘅不足之處。另外一隊比賽節奏更快，可以逼自己成長，喺亞青外有更佳發揮。」他續指由於自己與Ellison曾跟隨一隊訓練及比賽，責任及能力相對更大，希望今次可以帶領其他隊友一同進步。

作為球隊陣中進攻主力之一，Sohgo表示早已預計自己會被對手重點防守，加上國際賽事對手身型、體力比本地球員好，要突破並非易事，但有信心可憑速度及技術擺脫他們，又指對賽事有一定期望：「個人我想創造更多機會，同埋交出助攻、入波，而目標一定係出線，今次係一個好嘅機會，向球迷展現香港青訓嘅發展成果。」然而Sohgo透露自己早前受傷患困擾，休息了3星期，但相信在開賽前可以恢復至最佳狀態。

至於年僅18歲的Ellison，雖然在「東亞盃」未曾上陣，但他認為透過日常訓練，依然有助自己成長：「會了解到港隊嘅逼搶踢法，對我應付亞青外會更加熟練。另外令我賽前學識調整心理狀態，喺唔好畀自己太大壓力之餘，同時又要保持投入。」不過由於受港隊訓練時間影響，加上傑志早前才正式復操，Ellison承認目前狀態仍需改善：「『東亞盃』個陣經常練夜晚，但返到嚟練波，正常都會集中喺日頭，加上印尼天氣仲熱，一定會更加吃力，都要盡快適應。」

港隊今次分組賽對手包括東道主印尼、越南及東帝汶，各組首名連同5支最佳次名球隊將可出線。Ellison直言這個抽籤結果不算太理想，指除了東帝汶實力較接近外，印尼、越南同樣屬於行軍速度快、體能好的強隊，加上球隊備戰情況不及對手，預計今次賽事將相當難踢。適逢一隊早前在亞洲盃外圍賽成功晉級，Ellison相信今次亞青外賽事，亦會受到不少球迷關注，他揚言會努力達到外界期望：「壓力一定會有，但屬於正面，始終人哋有期望，都係因為覺得我哋做得到。賽前部署會做好啲，唔想信任我哋嘅人失望，希望同大隊睇齊出線。」

趙聡悟檔案

姓名：Sohgo Ichikawa

出生日期：2004年7月30日(18歲)

身高：1米69

司職：進攻中場、翼鋒

現效力球隊：傑志

曾以行檔案

出生日期：2003年10月27日(18歲)

身高：1米80

司職：防守中場、中堅

現效力球隊：傑志