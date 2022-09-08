譚偉洋胡國鋒出山執教　南華大勝遊協

譚偉洋和胡國鋒相鋒相隔7年重返南華，不過，不是用球員身份，而是教練。周四（8日）甲一聯賽，兩人首次領軍，即以92：49大勝遊協。阿洋直言球隊體系成熟，自己只是輔助角色，對衞冕形勢感到樂觀。

南華下半季人事動盪，主教練巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和相繼離隊，一度要由余理洋兼任球員和教練，惟上場不敵滿貫，被破不敗金身，終宣布舊將譚偉洋和胡國鋒回巢，接任主帥和助教。今場兩人正式「出山」，面對榜尾的遊協，寓賽於操，不斷變陣，首節張延隆、林民淇、曾湛元和葉耀邦幾個小將內外開弓。遊協同樣手感不俗，在陳浩然和錢嘉豪合力取得10分下，咬緊16：24。

不過，遊協次節啞火，在李瑜豐入球後，長達7分鐘未有進帳。反觀南華老大哥羅意庭頻頻鏟入內線，中鋒陳曉峰利用身形優勢，硬食對手，半場拉開42：22。換邊後，遊協主力陳可鈐射入壓哨「Logo Shot」，惟無補於事。南華球星梁兆華在決勝節獨取9分，終以92：49大勝，現時錄得7勝1負，累積15分，重返榜首。

南華有4人得分上雙，梁兆華射入5球三分，交出21分7籃板2偷波，羅意庭貢獻10分6助攻，葉耀邦則有14分進帳。遊協方面，錢嘉豪取得12分，已是全隊最高。

譚偉洋和胡國鋒2015年從南華退役，回巢大半個月，阿洋坦言還需時間適應：「南華體系已建立兩三年，無論攻守都相當成熟，我和球員還在磨合中。」他形容兩人主要負責調整細節，例如防守步法和傳球時機，又讚賞球員非常自律：「他們有些是我的舊隊友，有些是我教過的學生，加上洪生（班主洪游奕） 鼎力支持，好warm，好有大家庭的感覺。」

阿洋透露余理洋大腿傷勢尚未康復，今場只能作壁上觀，下周四（15日）對安保漢友有望復出。對於球隊爭標形勢，他表示樂觀，但礙於兩大主力離隊，要看臨場發揮，「打過先知」。